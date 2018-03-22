Старый набор идей обсуждается в рамках дискуссии о корректировке налоговой системы РФ

22.03.18 10:46

© РИА Новости. Михаил Мордасов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Чиновники в рамках дискуссии о корректировке российской налоговой системы вновь обсуждают старый набор идей, пишут " Ведомости " со ссылкой на источники.

Налоги обсуждались в среду на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. "Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе и те задачи, которые вытекают из послания президента. И налоговой системе действительно нужна и определенная настройка", - сказал глава правительства, открывая совещание, итоги которого не раскрывались.

По данным собеседников "Ведомостей", на совещании, в частности, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта, до 15% с введением необлагаемого минимума. Эта идея анализировалась и в прошлом году, когда доминировало мнение, что с основными корректировками налоговой системы логично определиться еще до президентских выборов. Минфин предложение критиковал. "Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", - говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов.

Минфин выносил на совещание у премьера все те же предложения о двух налоговых маневрах, отмечают источники газеты - нефтяном (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и "общем" (снизить страховой взнос до 22% и до 22% повысить НДС). Также обсуждались введение торгового сбора с оборота и отмена льготной ставки НДС в 10%.

Как минимум по одному из ключевых вопросов - налоговому маневру в нефтянке - решение, очевидно, так и не принято. Уже после совещания у Д.Медведева участники спора - Минэнерго и Минфин - публично повторили аргументы в пользу своих позиций. "Минэнерго не предполагает дополнительных налоговых маневров, связанных со снижением пошлины и увеличением НДПИ с механизмом обратного акциза. Мы, наоборот, выступаем оппонентом предложения Минфина, с которым они сейчас выходят. Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация заводов и не ранее 2023 года, плавно к 1 января 2025 года, когда мы выйдем на создание единых рынков в рамках ЕАЭС. В противном случае те риски, которые вы назвали (это был ответ на выступление главы Сбербанка (Германа Грефа - ИФ), действительно есть", - сказал в среду вечером глава Минэнерго Александр Новак. Минфин ответил развернутым комментарием руководителя департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова, в котором чиновник аргументировал необходимость завершения налогового маневра.