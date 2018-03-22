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22.03.18 11:11
Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов под Тверью, пострадавших нет
"По предварительным данным, 22 марта примерно в 5 часов 40 минут на 376-м км перегона станций "Елизаровка-Осечинка" сошли с рельсов две колесные пары локомотива поезда сообщением "Санкт-Петербург - Белгород". Никто из пассажиров поезда не пострадал. На месте происшествия ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, электровоз поезда на малой скорости наехал на посторонний предмет. К месту происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Бологое.
На движение других поездов происшествие не повлияло. Движение на время восстановительных работ было организовано по второму пути.
"Ремонтными службами была произведена замена электровоза поезда. В настоящее время поезд отправился далее по маршруту следования, время задержки по прибытию на станцию назначения составит порядка двух часов. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме по обоим путям", - отметили в пресс-службе.
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