"Дело Скрипаля" следует рассматривать как теракт, полагают в Москве

22.03.18 11:03

© РИА Новости. Александр Поляков

22 марта. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ заявляют, что нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением ядовитых химикатов следует рассматривать как террористический акт.

"Россия заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании. Полагаем, что "нападение" на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт", - говорится в памятной записке с разъяснением реальной ситуации в так называемом "деле Скрипалей", текст которой размещен на сайте ведомства.

"В связи с тем, что во время инцидента пострадала российская гражданка Ю.Скрипаль, предлагаем взаимодействовать с британской стороной по Статье IX КЗХО", - отмечается в документе.

В нем отмечается, что у России появляется все больше вопросов как правового, так и практического плана. "Мы намерены их настойчиво прояснять через ОЗХО", - говорится в памятной записке.

"Россия ожидает от ОЗХО официального детального изложения всего происходящего по "делу Скрипалей". Исходим из того, что Техсекретариат ОЗХО проведет полноценное независимое расследование с соблюдением всех соответствующих положений КЗХО", - заявляют на Смоленской площади.

Там обратили внимание что "в СБ ООН, в ОЗХО и на всех других международных площадках Российская Федерация последовательно и настойчиво выступает за то, чтобы все преступления с применением отравляющих веществ были тщательно, всесторонне и профессионально расследованы, а виновные - привлечены к ответственности".

"Мы готовы к полноформатному и открытому сотрудничеству с Великобританией для снятия любых озабоченностей в двустороннем формате, в рамках ОЗХО и других международных документов, действовать в международно-правовом поле", - подчеркивается в документе.

Россия как ответственный член международного сообщества и добросовестный участник КЗХО никогда не будет говорить на языке ультиматумов и отвечать на неофициальные устные вопросы", - заявили в МИД РФ.

"Действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими "дела Скрипалей" противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу. Мы, разумеется, все это детально фиксируем, и со временем виновные неизбежно понесут наказание", - говорится в документе.