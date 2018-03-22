|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.03.18 11:03
"Дело Скрипаля" следует рассматривать как теракт, полагают в Москве
"Россия заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании. Полагаем, что "нападение" на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт", - говорится в памятной записке с разъяснением реальной ситуации в так называемом "деле Скрипалей", текст которой размещен на сайте ведомства.
"В связи с тем, что во время инцидента пострадала российская гражданка Ю.Скрипаль, предлагаем взаимодействовать с британской стороной по Статье IX КЗХО", - отмечается в документе.
В нем отмечается, что у России появляется все больше вопросов как правового, так и практического плана. "Мы намерены их настойчиво прояснять через ОЗХО", - говорится в памятной записке.
"Россия ожидает от ОЗХО официального детального изложения всего происходящего по "делу Скрипалей". Исходим из того, что Техсекретариат ОЗХО проведет полноценное независимое расследование с соблюдением всех соответствующих положений КЗХО", - заявляют на Смоленской площади.
Там обратили внимание что "в СБ ООН, в ОЗХО и на всех других международных площадках Российская Федерация последовательно и настойчиво выступает за то, чтобы все преступления с применением отравляющих веществ были тщательно, всесторонне и профессионально расследованы, а виновные - привлечены к ответственности".
"Мы готовы к полноформатному и открытому сотрудничеству с Великобританией для снятия любых озабоченностей в двустороннем формате, в рамках ОЗХО и других международных документов, действовать в международно-правовом поле", - подчеркивается в документе.
Россия как ответственный член международного сообщества и добросовестный участник КЗХО никогда не будет говорить на языке ультиматумов и отвечать на неофициальные устные вопросы", - заявили в МИД РФ.
"Действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими "дела Скрипалей" противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу. Мы, разумеется, все это детально фиксируем, и со временем виновные неизбежно понесут наказание", - говорится в документе.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket