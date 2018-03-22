Резкое похолодание и снегопад ожидаются на Ставрополье

22.03.18 11:19

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 марта. Interfax-Russia.ru - Госавтоинспекция Ставропольского края предупреждает автолюбителей о резком похолодании, которое может спровоцировать рост аварийности на дорогах в регионе, сообщает краевое управление ГИБДД.

Всю прошлую неделю в крае стояла теплая и сухая погода, столбики термометров поднимались до 20 градусов тепла.

"К вечеру четверга ожидается резкое похолодание - проливной дождь может смениться снегом, а в Ставрополе и Михайловска уже начался снег. Температура воздуха с положительных значений упадет до минус четырех градусов. На проезжей части может появиться скользкость, туман ухудшит видимость, что может создать аварийно-опасные ситуации", - говорится в сообщении.

В связи с этим Госавтоинспекция Ставропольского края просит жителей и гостей региона передвигаться с учетом дорожно-метеорологических условий: снизить скорость движения в плотном потоке транспорта, пристегиваться ремнями безопасности, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Также управление подчеркивает, что если на автомобиле резина уже сменена на летнюю, то выезжать категорически запрещено.

"Следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов, особенно вблизи образовательных организаций и мест массового посещения граждан. Пешеходам рекомендовано отказаться от ношения капюшонов, закрывающих видимость, аккуратно использовать зонты и не отвлекаться во время передвижения вблизи проезжей части на электронные гаджеты", - отмечено в пресс-релизе.