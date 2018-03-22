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22.03.18 11:24

Полсотни ведущих российских блогеров съедутся на форум в Ингушетии

© РИА Новости. Руслан Кривобок
22 марта. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии в конце апреля состоится первый всероссийский форум блогеров "BlogING-2018", сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Мероприятие соберет порядка 50 ведущих блогеров российского сегмента социальных сетей. Мы хотим уйти от всех официальных форматов и сделать этот форум по-настоящему живым - вдохновить каждого участника, создать поле для творчества, пообщаться "без галстуков", - отметил ингушский лидер.

По его словам, нужно понимать, что блогеры - это серьезная платформа для диалога между обществом и властью, от которых не менее чем от официальных СМИ зависит формирование позиций и взглядов на актуальные темы и вопросы. И таких активных ребят необходимо привлекать для решения общих задач.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" зампред правительства Ингушетии - постоянный представитель республики в Москве Алихан Цечоев, форум инициирован главой региона, который активно ведет свою страницу в Instagram и заинтересован в открытом диалоге с блогерами, поднимающими в своих аккаунтах наиболее острые и злободневные проблемы в масштабах страны и республики в частности.

"Постпредставительство республики в Москве традиционно проводит большую работу с молодежью, с нашими студентами и земляками, среди которых много талантливых блогеров и творческих людей. Некоторые их предложения и инициативы мы уже включили в программу форума "BlogING-2018", - сказал постпред.

По его словам, одним из центральных событий форума станет встреча блогеров с руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым, которая пройдет в неформальной обстановке в администрации главы республики. Помимо этого, запланирована поездка в горы - в Джейрахский район Ингушетии, посещение уникальных природных и культурных объектов, знакомство с местным населением, с национальной кухней, танцы и песни в компании с ингушскими артистами и многое другое.

Форум "BlogING-2018" пройдет с 24 по 26 апреля, накануне майских праздников, на нескольких площадках республики. К участию допускаются блогеры со следующими характеристиками акканутов: ВКонтакте - 450 тыс. подписчиков, Youtube - 300 тыс. подписчиков, Instagram - 150 тыс. подписчиков, Telegram - 100 тыс. подписчиков.



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