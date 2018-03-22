Оператор переправы в Крым предупреждает о возможной остановке паромов 23 марта

22.03.18 11:35

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

22 марта. Interfax-Russia.ru - Движение паромов в Керченском проливе может быть приостановлено в пятницу из-за сильного ветра, сообщила в четверг компания-оператор переправы "Морская дирекция".

"По предварительным прогнозам, в течение суток 23 марта ожидается ухудшение метеоусловий - увеличение скорости ветра до 17-20 м/с. Работа Керченской паромной переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов. Рекомендуем планировать поездки с учетом данного прогноза погоды", - говорится в пресс-релизе компании.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" - главные транспортные артерии между полуостровом и остальной частью России. Паромы перевозят пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.