Развитие туризма и культурного менеджмента обсудят на форуме в Коми

22.03.18 11:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 марта. Interfax-Russia.ru - Северный культурный форум, который пройдёт в Сыктывкаре 22-23 марта, соберет около 250 участников, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Форум проводится в рамках объявленного главой региона Сергеем Гапликовым Года культуры в Республике Коми. В рамках форума пройдут обучающие семинары, дискуссионные площадки по различным направлениям культуры, искусства и туризма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на форуме будут представлены уникальные маркетинговые инструменты продвижения турпродукта в онлайн-среде. Также участники обсудят основные этапы формирования и продвижения турпродукта с выходом на международный рынок, уникальные маркетинговые инструменты продвижения турпродукта в онлайн-среде.

Официальное открытие форума и пленарное заседание пройдет в четверг в Академическом театре драмы им. В.Савина, в Школе искусств Сыктывкара состоится окружное совещание по теме "Детские школы искусств на современном этапе" под председательством первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова. Первый день форума завершится концертом в Театре оперы и балета Коми.

В пятницу программа форума продолжится работой четырех дискуссионных площадок по темам "Культура как фактор туристской мотивации ", "Успешный менеджер культуры", "Основные направления развития кадрового потенциала сферы культуры " и "Библиотека как культурный потенциал развития территории ". В этот же день состоится расширенная коллегия министерства культуры, туризма и архивного дела Коми. Завершится день концертом легендарного белорусского ансамбля "Сябры".

В течение работы форума будет реализована учебная программа для руководителей органов управления в сфере культуры, руководителей и работников учреждений культуры республики.