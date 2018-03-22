Очередь на предоставление путевок в санатории льготникам образовалась в Алтайском крае

22.03.18 11:57

© РИА Новости. Андрей Каспришин

22 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Алтайского края высказывают недовольство образовавшейся очередью на санаторно-курортное лечение льготников, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Карлина.

"У нас в Алтайском крае образовалась значительная очередь на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан. Люди высказывают обоснованное недовольство. (...) Мы заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество людей получали право на санаторное лечение за счет государства, потому что у нас очень серьезная санаторная база, мы заинтересованы в том, чтобы она развивалась и была полностью загружена", - сказал А.Карлин.

Он отметил, что по данному вопросу обратился к министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину: руководство региона заверили, что предстоят серьезные корректировки в законодательстве, которые позволят "увязать" реально имеющиеся ресурсы с объемами обязательств.

"Ясность должна быть, чтобы было меньше подозрений в каких-то злоупотреблениях, какой-то несправедливости", - подчеркнул губернатор.