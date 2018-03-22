Метель и порывистый ветер ожидаются в ХМАО

22.03.18 12:08

© РИА Новости. Алексей Даничев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Непогода прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 23 марта, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

"По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в течении суток по автономному округу ожидается ветер порывами до 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют в регионе метель.

Отмечается, что температура ночью в ХМАО составит от 19 до 24 градусов мороза, а в северных районах может похолодать до минус 28-33 градусов. Днем ожидается 12-17 градусов мороза, в отдельных районах - до минус 24 градусов.