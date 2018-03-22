Законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга внесен в свердловское Заксобрание

22.03.18 12:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

"Законопроект внесен", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" директор департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов.

По словам А.Иванова, законодательство позволяет властям субъекта выбирать форму управления городами, а предложенная форма существенно упрощает работу городских властей и делает ее прозрачнее.

О законопроекте написал и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем Facebook.

"Сегодня губернатор внес закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Предполагается, что глава города будет совмещать все функции, но будет не избираться жителями Екатеринбурга, а проходить через конкурсную комиссию и утверждаться думой, то есть назначаться", - отметил Е.Ройзман.

Он полагает, что право самим избирать себе мэра дает горожанам возможность "иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды и сохранять лицо города и городские традиции".

По мнению Е.Ройзмана, разница выборов и назначения очевидна.

"Тот, кого избрали, отвечает перед своими избирателями, а тот, кого назначили, отвечает только перед тем, кому обязан назначением", - полагает мэр.

Комментарий в Заксобрании региона агентству "Интерфакс-Урал" получить пока не удалось.

Как сообщалось, Е.Ройзман стал мэром Екатеринбурга и председателем Екатеринбургской городской думы в результате победы на выборах в сентябре 2013 года. Сити-менеджером является Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.