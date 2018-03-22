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Взрослым и детям в Волоколамском районе по желанию предоставят путевки в санатории

© РИА Новости. Владимир Трефилов
22 марта. Interfax-Russia.ru - Всем желающим жителям Волоколамского района будут предоставлены путевки в санатории, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Всем желающим - и взрослым, и детям - будут предоставлены путевки в санатории. Также будем обсуждать возможное устройство дошкольников в детские сады области в период ЧС, если их родители примут решение переехать в другой муниципалитет", - приводит пресс-служба уполномоченного ее слова.

Омбудсмен отметила, что необходимо обеспечить регулярный прием детей медиками и наладить нормальный учебный процесс в школах.

"Поскольку родители школьников не хотят никуда уезжать до конца учебного года, мы обсуждаем возможность переноса уроков по времени, если будут выбросы", - добавила она.

По данным омбудсмена, 21 марта в волоколамскую ЦРБ обратились 76 детей. Все были осмотрены бригадой медиков и узких специалистов. Шестеро детей были госпитализированы.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что трое детей по настоянию родителей переведены в Филатовскую больницу в Москве. Трое - в волоколамскую ЦРБ.

К.Мишонова отметила, что ни в одном случае не были подтверждены отравление или интоксикация, но у всех детей были взяты анализы крови на токсикологию.

В среду в Минздраве Московской области сообщили, что к медикам обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на среду. "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" слова Е.Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

Вечером на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Е.Гаврилова. Затем отправился в ЦРБ, где пообщался с местными жителями. В ходе встречи глава региона заявил о намерении вывезти в места отдыха детей из города. "Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей", - сказал А.Воробьев журналистам.



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