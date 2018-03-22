Весенняя погода придет в столицу к воскресенью

22.03.18 12:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что весенняя погода придет в регион к воскресенью.

"Движение весны ощущается, и по прогнозу вы это почувствуете", - сказал метеоролог на пресс-конференции в четверг, посвященной приближающемуся Дню метеоролога.

По словам Р.Вильфанда, 23 марта будет ветрено, вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, температурный фон будет скорее зимним. В субботу днем также будет холодно - "столбики термометров еле дотянут до нуля".

Однако в воскресенье ситуация начнет меняться: если в ночь на 24 марта минус 8, минус 10, то днем воздух прогреется уже до плюс 2, плюс 4 тепла. В понедельник потепление продолжится - ночью уже около минус 5, а днем термометры покажут до плюс 6.