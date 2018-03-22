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22.03.18 12:47
Весенняя погода придет в столицу к воскресенью
"Движение весны ощущается, и по прогнозу вы это почувствуете", - сказал метеоролог на пресс-конференции в четверг, посвященной приближающемуся Дню метеоролога.
По словам Р.Вильфанда, 23 марта будет ветрено, вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, температурный фон будет скорее зимним. В субботу днем также будет холодно - "столбики термометров еле дотянут до нуля".
Однако в воскресенье ситуация начнет меняться: если в ночь на 24 марта минус 8, минус 10, то днем воздух прогреется уже до плюс 2, плюс 4 тепла. В понедельник потепление продолжится - ночью уже около минус 5, а днем термометры покажут до плюс 6.
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