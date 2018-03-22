|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.03.18 12:58
Открыты станции московского метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"
В церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.
"Сегодня мы открываем три станции самого сложного участка метро из всех, за которые взялись в 2011 году. Строительство большей части северного радиуса (Люблинско-Дмитровской линии - ИФ) велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров. Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей - жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут", - сказал С.Собянин.
С вводом участка метрополитен пришел в крупные районы на севере Москвы - Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
Мэр поздравил горожан с открытием станций и поблагодарил строителей.
С.Собянин отметил, что северный участок Люблинско-Дмитровской линии начали возводить еще 25 лет назад, но стройка была заморожена. В 2011 году работы возобновились.
Длина открытого 22 марта участка составляет 6,4 км. Таким образом, весь северный радиус линии, который также включает станции "Марьина роща", "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская", увеличился до 12 км.
Станция "Селигерская" - мелкого заложения, с двумя подземными вестибюлями - расположена вдоль Дмитровского шоссе, в районе развилки с Коровинским шоссе. Длина платформы составляет 162 метра, ширина - 12 метров. В отделке станции использованы гранит, керамогранит и закаленное стекло. Архитекторы применили принцип "перетекающего пространства", расширяющегося по пути следования пассажира.
Интерьеры станции "Окружная", которая расположена вдоль Локомотивного проезда, отсылают к проходящей поблизости Савеловской железной дороге. Она отделана гранитом серых и черных тонов, а также белым и золотисто-желтым мрамором. Длина и ширина станции составляют 162 и 19 метров соответственно, она глубокого заложения с двумя подземными вестибюлями.
В отделке станции "Верхние Лихоборы" использованы серый и черный гранит, а также белый и многолетний мрамор с серыми, красными и коралловыми вкраплениями. Длина платформы составляет 162 метра, ширина - 12 метров. Эта станция - глубокого заложения с двумя подземными вестибюлями, расположена вдоль Дмитровского шоссе в районе примыкания к нему Бескудниковского бульвара.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, всего с 2011 по 2018 год в Москве построено 120,6 км линий метрополитена, 64 станции, три вестибюля и шесть электродепо. В настоящее время на различных этапах строительства находятся еще порядка 215 км линий метро. Реализация этих планов позволит к 2027 году увеличить протяженность московского метрополитена в два раза по сравнению с 2010 годом.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket