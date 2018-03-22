Путину докладывают о ситуации на полигоне "Ядрово", над вопросом работают

22.03.18 13:12

© РИА Новости. Максим Блинов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о ситуации в Волоколамске на мусорном полигоне "Ядрово", вопрос прорабатывается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается", - сказал Д.Песков журналистам.

"Над вопросом сейчас работают", - отметил он.

Он добавил, что администрация президента находится на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области и правительством РФ.

В Волоколамске на полигоне "Ядрово" 21 марта произошел выброс свалочного газа. Как сообщила в четверг журналистам детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, в результате пострадали 76 детей, шестеро из них были госпитализированы.