Михаил Путин является дальним родственником президента России

22.03.18 13:29

© РИА Новости. Максим Блинов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Михаил Путин, который может войти в состав правления "Газпрома", действительно является дальним родственником президента РФ, но они практически не общаются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне не известно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются. Но какое-то дальнее родство действительно есть", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли М.Путин родственником президента, как утверждают СМИ.

Зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин может войти в состав правления ПАО "Газпром", следует из сообщения газового концерна на ленте раскрытия.

Совет директоров "Газпрома" в настоящее время (срок приема бюллетеней для голосования завершается как раз 22 марта) рассматривает вопрос "О М.Е.Путине".

Вопросы с подобной формулировкой в повестке дня совета всегда касаются состава правления ПАО "Газпром".

Из лаконичного сообщения "Газпрома" невозможно сделать прямой вывод о том, на какую позицию мобилизуется М.Путин. Однако на данный момент известно только об одной вакансии в правлении. В декабре 2017 года скончался заместитель председателя правления "Газпрома" по хозяйственной части Александр Козлов, и пока "Газпром" не делал объявлений о том, что эта позиция замещена.

М.Путин родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им.С.Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3 класса.