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22.03.18 13:38

Учения с мобильными стратегическими комплексами "Ярс" пройдут в Свердловской области

© РИА Новости. Сергей Пятаков
22 марта. Interfax-Russia.ru - Масштабные командно-штабные учения (КШУ) с Тагильским ракетным соединением пройдут в конце марта на территории Свердловской области, к ним будут привлечены более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"В ходе учений планируется отработка обширного перечня задач и вводных. В том числе, по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск", - сказано в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН".

На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".

ПГРК "Ярс" способен поражать стратегические цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, имеет высочайшую маневренность и, как следствие, повышенную живучесть.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил (СЯС). РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Развитие стратегических ядерных сил будет одним из приоритетов новой государственной программы вооружения.

В пресс-релизе отмечается, что "впервые в ходе учений будут задействованы образцы перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты".

"Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного "противника" будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Для поиска и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями будут применяться вертолёты Военно-транспортной авиации и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Минобороны также информирует, что в ходе КШУ "на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений Ракетных войск стратегического назначения из-под ударов".

Кроме того, предстоит отработать "противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещение об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа".



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