Власти Татарстана заявляют о нехватке средств на лечение больных с орфанными заболеваниями

22.03.18 13:59

© РИА Новости. Максим Блинов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Татарстана Рустам Минниханов намерен вновь на федеральном уровне поднять вопрос, касающийся обеспечения лекарствами больных с орфанными заболеваниями.

"Это не только наша проблема, по всей стране она существует. В целом на федеральном уровне этот вопрос будем поднимать. Надо находить решение", - заявил Р.Минниханов на сессии Госсовета республики в четверг.

Он подчеркнул, что тема эта непростая и надо разбираться с ней на федеральном уровне.

"Есть такие категории (больных, которым требуется - ИФ) 60-80 млн рублей на одного человека в год. По большому счету есть западные компании, которые разрабатывают лекарства и через своих юристов находят этих людей. Но неужели мы в нашей стране не можем определить, кто и какими лекарствами должен лечиться", - отметил Р.Минниханов.

"Я неоднократно это вопрос поднимал. Это огромный бизнес тех структур, которые поставляют эти лекарства. Но вопрос не только в деньгах. Здесь надо поставить все точки", - сказал руководитель республики.

Глава правительства республики Алексей Песошин сообщил в свою очередь, что дефицит по финансированию лечения больных с орфанными заболеваниями в Татарстане составляет на сегодняшний день порядка 960 млн рублей.

По данным Минздрава республики, потребность в денежных средствах на лечение больных с орфанными заболеваниями составляет свыше 1,1 млрд рублей. Стоимость лечения одного пациента в год может составлять 43 млн рублей.

Полномочия по обеспечению пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, переданы на уровень субъектов РФ без соответствующих доходных источников.