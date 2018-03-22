Бойкот депутату: СМИ отказываются работать со Слуцким
  
Борьба с душком: жители Волоколамска подали в суд на свалку в районе
   
ФСБ на страже: грозит ли Telegram блокировка?
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
22.03.18 14:12

Глава Башкирии подверг критике работу учреждений здравоохранения в связи с высокой смертностью

© РИА Новости. Андрей Старостин
22 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил недовольство высокими показателями смертности населения от различных заболеваний и призвал медиков работать над ее снижением.

"Я призываю медицинскую общественность работать над снижением смертности, особенно младенческой. Показатель младенческой смертности в 2017 году позорно высок", - сказал Р.Хамитов на заседании Госсобрания-Курултая в четверг.

"Вводим перинатальные центры, ремонтируем детские учреждения здравоохранения, повышаем заработную плату, а отдачи нет. Почему? Главные врачи, почему не работаете, почему перекладываете эти темы на плечи правительства? Работайте, у вас есть все возможности для того, чтобы получать цивилизованные результаты", - отметил он.

Р.Хамитов подчеркнул, что он и "коллеги в правительстве сделают все возможное", но в то же время от медиков будут требовать "большей отдачи, внимания к людям, просветительской работы, пропаганды здорового образа жизни".

Также глава республики подверг критике неудовлетворительную работу с застройщиками, которая привела к появлению новых обманутых дольщиков.

"Этих людей (обманутых дольщиков - ИФ) уже не сотни, а тысячи. Привело к этому не только схлопывание, сужение рынка жилья, но, в том числе, и безответственность ряда должностных лиц, которые на стадии появления первых симптомов должны были реагировать соответствующем образом", - посетовал он.

Р.Хамитов потребовал от глав городов и районов немедленно "снять галстуки" и начать работу с дольщиками: проводить встречи, объяснять причины срыва сроков строительства объектов.

"Я обращаю внимание глав муниципалитетов, вы только на республику эту тему не перекладывайте, это ваша тема. Вы даете площадки, вы подписываете документы, вы работаете застройщиками, вы должны чувствовать, что происходит, а не ждать, когда люди начинают протестовать. Так не пойдет, займитесь этим делом немедленно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, участники долевого строительства более десятка "долгостроев" 17 февраля провели в Уфе согласованный митинг, на котором потребовали от законодателей разработать закон, регулирующий порядок завершения строительства проблемных домов.

По данным Госстроя Башкирии на февраль 2018 года, из-за недобросовестности застройщиков имеются долгострои на территории 11 муниципалитетов. Наибольшее количество "проблемных" объектов находятся на территории Уфы (28) и Уфимского района (30) с общим количеством пострадавших граждан - 2 тыс. 871 и 1 тыс. 294 человек соответственно. Третью позицию занимает Стерлитамак с 15-ю проблемными объектами.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.03.18 15:31
Рекламная кампания чемпионата мира по футболу стартует в Москве
.
  22.03.18 12:58
Открыты станции московского метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"
.
  22.03.18 12:47
Весенняя погода придет в столицу к воскресенью
.
  22.03.18 11:03
"Дело Скрипаля" следует рассматривать как теракт, полагают в Москве
.
  21.03.18 16:55
Комиссия ГД по этике не нашла нарушений в деле Слуцкого, обвиненного в харрасменте
.
  21.03.18 16:35
Население необходимо стимулировать на раннее выявление рака различными методами - Печатников
.
  21.03.18 15:56
Жилой массив с детским садом построит инвестор в промзоне на востоке Москвы
.
  21.03.18 12:55
Центр оперативного управления ГУ МВД открыли в Москве
.
  21.03.18 12:43
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
.
  21.03.18 12:02
Уровень сероводорода на востоке Москвы утром был превышен в восемь раз - "Мосэкомониторинг"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket