Губернатор Дрозденко предложил ввести ежемесячную выплату за рождение первенца в Ленобласти

22.03.18 14:24

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

22 марта. Interfax-Russia.ru - Новый механизм поддержки рождаемости в виде ежемесячных выплат первенцам появится в Ленинградской области.

С соответствующим предложением выступил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании правительства области в городе Луга в четверг.

"Я считаю, что мы обязаны оказывать дополнительную поддержку детям. С этой целью я поручаю социальному блоку правительства подготовить предложения по выплате первенцам, родившимся и проживающим в областных городах и поселках, 5 тыс. рублей ежемесячно", - сказал А.Дрозденко.

Это пособие планируется выплачивать до достижения ребенком 1,5 лет.