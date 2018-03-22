Более 1,5 тонны наркотиков изъяли в Петербурге и Ленобласти в 2017 году

22.03.18 14:36

© РИА Новости. Сергей Венявский

22 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов за год изъяли на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более полутора тонн различных наркотиков.

"В городе в прошлом году объём изъятых наркотиков вырос, что свидетельствует о том, что правоохранители работали эффективнее. В абсолютных цифрах было изъято из оборота 585 кг 130 г наркотических средств", - сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков.

Представитель прокуратуры также отметил, что в городе стали активнее бороться с наркопритонами. В прошлом году удалось закрыть 41 притон - на 15 больше, чем годом ранее.

"В прошлом году в Петербурге было выявлено 12802 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Это достаточно большое количество, что свидетельствует о том, что обстановка у нас в сфере оборота наркотиков в городе остаётся достаточно напряженной. Из общего количества преступлений удалось раскрыть больше 53%", - сообщил Д.Харченков.

В свою очередь заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Виталий Боровиков сообщил, что по итогам прошлого года в двух регионах в совокупности изъято более 1,5 тонн запрещённых веществ.

"В целом Главк на территории города и области выдал исторический максимум (по изъятию наркотиков) - почти полторы тонны", - сказал В.Боровиков.

Он уточнил, что в Петербурге из общей массы изъятого 210 кг составил метамфетамин, 50 кг амфетамин, 57 кг гашиш, 24 кг героин, 4 кг метадон и 175 г кокаин. По данным правоохранителей, традиционно часто изымаемыми остаются наиболее употребляемые гашиш и наркотики амфетаминового ряда.

"Из Латинской Америки к нам идёт кокаин, из Марокко идёт гашиш. Все это идёт по большей части водным транспортом. Но основные потоки все-таки проходят не через наш порт, а разгружаются в Европе и впоследствии поставляются в наш регион грузоперевозками с маскировкой в первую очередь фурами. Наибольшая часть этого транзитного груда переходит в другие регионы. В первую очередь, на север и в московский регион", - добавил В.Боровиков.