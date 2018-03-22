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22.03.18 14:47

Итоги голосования признаны недействительными на 14 участках в девяти субъектах РФ

© РИА Новости. Александр Кряжев
22 марта. Interfax-Russia.ru - В настоящий момент из-за нарушений отменены итоги голосования на выборах президента РФ на 14 участках в девяти регионах страны, говорится в проекте постановления ЦИК России, который будет рассмотрен на заседании комиссии в четверг.

"По имеющейся в ЦИК информации в связи с допущенными нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, были признаны недействительными итоги голосования на 14 избирательных участках в 9 субъектах РФ", - сообщается в проекте постановления.

В нем отмечается, что это участки в республике Дагестан, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе.

"А также на одном зарубежном участке, расположенном в Австралии", - уточняется в проекте.

Там сообщается, что причиной признания итогов голосования недействительными в большинстве из указанных случаев стали ситуации "очевидно свидетельствующие о невозможности установить результаты волеизъявления в связи с обнаружением бюллетеней, использованных с нарушением закона".

Там отмечается, что есть информация также о грубых нарушениях на отдельных участках в Карачаево-Черкесской республике, Чеченской республике и Калининградской области.

"Избирательные комиссии этих субъектов обратились в суд с административными исковыми заявлениями об отмене решения участковых избирательных комиссий таких участков об итогах голосования", - говорится в документе.



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