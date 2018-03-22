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22.03.18 14:58
ЦИК может провести проверку избиркомов Петербурга в связи с жалобами на голосование на выборах президента
"У ЦИК вызывает озабоченность факт поступления большого количества обращений, связанных с голосованием и подведением его итогов на территории Санкт-Петербурга. Изложенные в обращениях сведения не влияют на достоверность результатов волеизъявления граждан на выборах, однако, требуют дополнительного анализа со стороны ЦИК", - сообщается в проекте постановления.
"В целях проведения анализа работы избиркомов Санкт-Петербурга на выборах президента аппарату ЦИК представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК", - отмечается в проекте постановления.
ЦИК РФ в настоящий момент рассматривает данное постановление, после чего комиссия примет решение о его принятии путем голосования.
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