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22.03.18 15:18

Возбуждено еще одно дело по факту гибели пяти человек от отравления угарным газом в Калининградской области

© РИА Новости. Руслан Кривобок
22 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора унитарного предприятия города Краснознаменск по делу о гибели пяти человек от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба регионального СКР в четверг.

"По версии следствия, глава предприятия, оказывающего услуги населению по управлению многоквартирным домом на улице Калининградской, должным образом не организовал выполнение работ по проверке тяги в дымовентиляционных каналах дома, что привело к засорению дымохода строительным мусором и, как следствие - отсутствию тяги", - говорится в сообщении.

Эти нарушения правил эксплуатации дымохода привели к гибели 26 апреля прошлого года от отравления угарным газом пяти жильцов дома из двух квартир, в том числе малолетнего ребенка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее по факту происшествия было возбуждено уголовное дело в отношении владельца одной из квартир. Сообщалось, что он умышленно отключил систему автоматической безопасности газового котла в своей квартире, чтобы ее отопление не прерывалась из-за отсутствия тяги.

Об этой особенности он не рассказал семье, которой сдавал квартиру в наем. Именно в этой квартире, а также в соседнем помещении погибли люди.

В ходе следствия владелец квартиры вину в совершении преступления не признал. Вместе с тем, следствием собрано достаточно доказательств, а уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.



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