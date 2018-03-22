"Ведомости" отказываются от личного общения с депутатом Слуцким

22.03.18 15:09

© РИА Новости. Александр Натрускин

22 марта. Interfax-Russia.ru - Газета "Ведомости" настаивает на тщательном разбирательстве произошедшего между главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и журналистами, прекращает общение с депутатом.

"Мы настаиваем на беспристрастном и тщательном разбирательстве обстоятельств происшедшего между депутатом Слуцким и журналистами, заявившими о случаях домогательств с его стороны. Мы настаиваем на осуждении любых домогательств. Госдума обязана принять все меры, в том числе законодательные, чтобы подобного не происходило ни в ее стенах, ни за их пределами", - говорится в заявлении газеты, опубликованном на сайте издания в четверг.

В нем отмечается, что "редакция "Ведомостей" считает право на безопасность и достоинство журналистов, своих и из других СМИ, как и всех граждан страны, императивом: это следует из Конституции России".

"Тут наши представления принципиально расходятся с позицией нижней палаты российского парламента, что очевидно после решения комиссии по этике. Редакция считает отныне невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты "Ведомостей" отказываются от личного общения с ними", - сообщает издание.

"Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям", - говорится в заявлении.

Накануне ряд СМИ сообщили о прекращении взаимодействия с Л.Слуцким и Государственной Думой. Холдинг РБК распространил заявление об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Газета "Коммерсант" также заявила о прекращении отношений с главой думского комитета и с комиссией парламента по этике.

Об отзыве своих журналистов из Государственной думы сообщила радиостанция "Эхо Москвы". Ее главный редактор Алексей Венедиктов объяснил это решение тем, что "считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола".

Телеканал RTVI заявил, что "не будет взаимодействовать с этим органом власти, пока Л.Слуцкий остается на своем посту". Телеканал "Дождь" сообщил о прекращении взаимодействия с Госдумой "до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок".

Радиостанция "Говорит Москва" сделала заявление, что "все новости про Л.Слуцкого и комиссию Госдумы по этике, которая накануне не нашла нарушений в поведении депутата, на сайте и в эфире радиостанции будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательства".

Союз журналистов России выразил недоумение в связи с решением комиссии Госдумы по этике, которая не обнаружила в действиях главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого нарушения "поведенческих норм". Организация порекомендовала в подобных сложных ситуациях коллегам своевременно информировать соответствующие органы о произошедшем, чтобы вовремя получить юридическую помощь.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена. "В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации (представителей СМИ в Госдуме - ИФ), пропуска отзываются", - сказал В.Володин журналистам.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин считает, что решение ряда СМИ об отзыве журналистов, работавших в Госдуме, "основано на эмоциях и не отвечает основным целям прессы".

Он подчеркнул, что "в Думе в ежедневном режиме работают десятки журналистов". "Их работа заслуживает уважения и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности", - сказал глава комитета.

Комиссия Госдумы по этике на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого. "Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания комиссии ее глава Отари Аршба.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.