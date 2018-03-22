Рекламная кампания чемпионата мира по футболу стартует в Москве

22.03.18 15:31

© РИА Новости. Евгения Новоженина

22 марта. Interfax-Russia.ru - В столице стартовала рекламная кампания, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в четверг.

"Более 600 рекламных щитов разместят в центре города и на магистралях, в том числе на Третьем транспортном кольце", - сказано в сообщении.

Рекламные плакаты предоставлены Международной федерацией футбола (ФИФА). На них будет информация о датах проведения ЧМ-2018, а также изображения игроков сборной России.

"Рекламу можно будут увидеть на 400 магистральных билбордах и 200 ситилайтах в центре города", - отмечается в сообщении.

В середине мая плакаты появятся в двухкилометровой зоне вокруг стадиона "Спартак" и Большой спортивной арены "Лужники".

Также реклама ЧМ-2018 появится на маршрутах, по которым будут передвигаться футбольные команды-участницы турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч сыграют в Москве на стадионе "Лужники".