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22.03.18 15:31
Рекламная кампания чемпионата мира по футболу стартует в Москве
"Более 600 рекламных щитов разместят в центре города и на магистралях, в том числе на Третьем транспортном кольце", - сказано в сообщении.
Рекламные плакаты предоставлены Международной федерацией футбола (ФИФА). На них будет информация о датах проведения ЧМ-2018, а также изображения игроков сборной России.
"Рекламу можно будут увидеть на 400 магистральных билбордах и 200 ситилайтах в центре города", - отмечается в сообщении.
В середине мая плакаты появятся в двухкилометровой зоне вокруг стадиона "Спартак" и Большой спортивной арены "Лужники".
Также реклама ЧМ-2018 появится на маршрутах, по которым будут передвигаться футбольные команды-участницы турнира.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч сыграют в Москве на стадионе "Лужники".
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