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22.03.18 15:42
Медведев подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля
"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля", - сказал Д.Медведев в ходе заседания правительства РФ в четверг.
Он отметил, что такая индексация осуществляется ежегодно.
"В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек", - сказал премьер.
Он отметил, что также будут повышены некоторые другие выплаты, касающиеся отдельных категорий пенсионеров.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 г. составил 8 081 руб., за 2017 г. - 8 315 руб., индекс роста за 2017 г. - 1,029.
Соответственно, правительство утверждает коэффициент индексации соцпенсий с 1 апреля в размере 1,029.
В постановлении подчеркивается, что при индексации социальных пенсий также повышаются пенсии таким категориям граждан, как военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и др..
В постановлении уточняется, что индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.
"Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий", - говорится на сайте правительства.
Расходы на проведение индексаций пенсий и других социальных выплат с 1 апреля составит 9,6 млрд руб. до конца года, уточняется в документе.
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