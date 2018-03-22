Международный форум древних городов впервые пройдет в Рязани

22.03.18 16:21

© РИА Новости. Олег Смыслов

22 марта. Interfax-Russia.ru - В Рязани с 12 по 18 августа 2018 года впервые пройдет международный форум, в котором примут участие города мира возрастом старше 500 лет, сообщила пресс-служба регионального Минтуризма.

Основными целями форума являются развитие межнационального и межкультурного взаимодействия, укрепление межрегиональных и международных связей, развитие внутреннего и въездного туризма. Форум объединит российские города: Владимир, Смоленск, Ярославль, Тверь, Тула, Москва, Кострома, Калуга, Курск, Брянск, Великий Новгород, Калининград, Дербент, Керчь, Вологда, Казань, Нижний Новгород, Псков.

В рамках международного сотрудничества приглашены Болгария (София, Пловдив, Ловеч), Вьетнам (Ханой), Германия (Берлин, Мюнстер), Греция (Афины), Индия (Дели), Испания (Мадрид), Италия (Рим, Алессандрия), Китай (Пекин, Сюйчжоу), Турция (Анкара, Стамбул), Франция (Париж, Брессюир), Япония (Токио, Киото, Нара), Беларусь (Минск, Гродно, Брест), Абхазия (Новый Афон).

"Деловая программа в рамках конференций, "круглых столов" и панельных дискуссий с участием ведущих российских и международных экспертов будет посвящена насущным проблемам древних городов - темам развития городской среды, истории, туризма, культурного наследия (этнография, промыслы, исторические реконструкции, архитектура)", - говорится в сообщении.

Культурная программа форума будет наполнена яркими, зрелищными и интересными событиями. На время форума в Рязани откроются "Посольства древних городов". Рязанцев и гостей города ожидают исторические спектакли, уникальные концерты различных творческих коллективов, презентации кухонь мира, интерактивные мастер-классы и показательные выступления.

В завершающий день по центральным улицам города пройдет большое костюмированное шествие древних городов, на территории кремля состоится итоговый гала-концерт городов-участников.