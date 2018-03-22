Россия заменит посла в Аргентине

22.03.18 17:29

© РИА Новости. Антон Великжанин

22 марта. Interfax-Russia.ru - Новым послом России в Аргентине может стать замруководителя департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Его кандидатура в четверг поддержана думским комитетом по международным делам", - сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в парламенте.

Он не стал уточнять детали состоявшегося обсуждения этой кандидатуры, сославшись на закрытость заседания.

В том числе, собеседник агентства не ответил на вопрос, шла ли речь о "кокаиновом скандале" в рамках рассмотрения данного кадрового вопроса.

"Но в целом мы можем сказать, что Россия совершенно не причастна к этому скандалу - ни российские дипломаты, ни нынешний посол", - заявил источник.

По его словам, известный инцидент сейчас тщательно расследуется российской следственной группой совместно с аргентинскими спецслужбами. "И результаты расследования, видимо, будут обнародованы по линии соответствующих спецслужб", - добавил он.

Что касается нынешнего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли, то он работает там с 2011 года, т.е. почти восемь лет, и, таким образом, подчеркнул собеседник агентства, "речь идет о плановой смене нашего дипломата - без всякой увязки с этим инцидентом (кокаиновым скандалом)".

Кроме того, по данным этого же источника, в четверг думский комитет по международным делам поддержал кандидатуру нынешнего посла в Аргентине В.Коронелли на пост посла РФ в Мексике.

Согласно процедуре, МИД РФ вносит в Госдуму кандидатуры для согласования, после чего кадровый вопрос рассматривается профильным комитетом Совета Федерации, окончательное утверждение - в компетенции президента РФ.

В посольстве России в Аргентине не располагают информацией о готовящейся смене действующего посла Виктора Коронелли.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Мы этой информацией не располагаем", - заявили "Интерфаксу" в дипмиссии в четверг.