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22.03.18 16:37

Метеорологическая госкорпорация может появиться в России

© РИА Новости. Евгений Биятов
22 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) внесла в правительство России предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию, заявил "Интерфаксу" глава Росгидромета Максим Яковенко.

"В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать", - сказал М.Яковенко агентству в четверг.

Он отметил, что предложения по реформе российских гидрометеослужб ведомство уже направило в правительство РФ.

В Росгидромете надеются, что документ будет претворен жизнь после утверждения состава нового кабинета министров.

"Мы делали (документы - ИФ), все это есть. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве", - сказал руководитель Росгидромета.

В пресс-службе Росгидромета "Интерфаксу" пояснили, что речь идет о поправках в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года, утвержденную распоряжением правительства РФ в сентябре 2010 года.

М.Яковенко отмечает, что метеорологические службы не должны существовать только за счет государства, и мировой опыт показывает, что работа метеорологов может приносить хороший доход.

"Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба - она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные", - объяснил М.Яковенко.

Он напомнил, что Росгидромет управляет сложной структурой подведомственных учреждений - их у ведомства порядка 50 по всей стране. Во многих регионах их работа убыточна, однако в других их деятельность может приносить доход.

Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, добавил собеседник агентства.



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