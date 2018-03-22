РЖД повысят скорости движения грузовых поездов в Западной Сибири

22.03.18 16:40

© РИА Новости. Владимир Смирнов

22 марта. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" планирует провести на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) эксперимент по повышению скорости движения грузовых поездов, следует из материалов на сайте госзакупок.

Компания в настоящее время проводит обор подрядчика на проведение тормозных испытаний однородных грузовых поездов длиной 71 условный вагон, сформированных из полувагонов с осевой нагрузкой до 23,5 тс включительно.

Испытания будут проводиться на участках ЗСЖД, предназначенных для курсирования поездов со скоростью движения до 90 км/ч. Испытания предусматривают экстренные томожения на различном профиле пути, в кривых и прямых участках в диапазоне скоростей от 60 до 90 км/ч.

В свою очередь РЖД в корпоративном издании сообщает, что на данный момент уже 425 км ЗСЖД готовы к тому, чтобы обеспечивать скорость движения грузовых поездов до 90 км/ч.

Погрузка на ЗСЖД традиционно обеспечивается за счет кузбасского каменного угля. В перспективе дальнейшее наращивание перевозок этой номенклатуры груза будет оставаться основным драйвером грузооборота, отмечается в издании.

Также в издании сообщается, что полное внедрение безбумажного цифрового электронного документооборота станет одним из основных направлений деятельности ЗСЖД до 2025 года.