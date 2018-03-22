Инспекция ФИФА удовлетворена ходом подготовки к ЧМ-2018 в Мордовии

22.03.18 16:48

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 марта. Interfax-Russia.ru - Эксперты Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и оргкомитета Россия-2018 в седьмой раз проинспектировали стадион "Мордовия-Арена" в Саранске, который летом примет матчи чемпионата мира по футболу.

Пресс-служба правительства Мордовии сообщает в четверг, что представители делегации остались довольны как темпами возведения стадиона, так и финальной подготовкой футбольной инфраструктуры города.

"Темпы возведения "Мордовия Арены " удовлетворительные, стадион будет введен в эксплуатацию в срок, а тестовые матчи не выявят серьезных недоделок", - приводит пресс-служба слова главы оргкомитета "Россия 2018" Алексея Сорокина.

В свою очередь директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит пожелал строителям стадиона в ближайшее время закончить все работы.

Кроме того, эксперт ФИФА сообщил, что намерен присутствовать на всех трех тестовых матчах, которые пройдут на стадионе с 21 апреля, и лично убедится в том, что "Мордовия-Арена" готова принять ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Саранске пройдут четыре матча группового этапа, город примет команды из восьми стран.