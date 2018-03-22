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22.03.18 17:16
Мокрый снег в Крыму сменят ливни
"В связи с выходом южного циклона утром и днем 23 марта в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра 15-20 метров в секунду, порывы - до 25 м/с", - говорится в пресс-релизе.
Спасатели просят жителей полуострова быть осторожными: не ходить возле ЛЭП и крупных деревьев на улице, закрыть окна и балконы в домах.
Оператор Керченской паромной переправы ранее предупредил, что в пятницу она может работать с перебоями из-за шквалов.
Это уже не первое экстренное предупреждение в Крыму на текущей неделе. Ранее спасатели предупреждали о мокром снеге, гололеде и тумане 22 марта.
В ночь на четверг в регионе выпал снег, но к середине дня уже подтаял.
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