Мокрый снег в Крыму сменят ливни

22.03.18 17:16

© РИА Новости. Юрий Лашов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды прогнозируется в Крыму, региональное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение на пятницу.

"В связи с выходом южного циклона утром и днем 23 марта в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра 15-20 метров в секунду, порывы - до 25 м/с", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова быть осторожными: не ходить возле ЛЭП и крупных деревьев на улице, закрыть окна и балконы в домах.

Оператор Керченской паромной переправы ранее предупредил, что в пятницу она может работать с перебоями из-за шквалов.

Это уже не первое экстренное предупреждение в Крыму на текущей неделе. Ранее спасатели предупреждали о мокром снеге, гололеде и тумане 22 марта.

В ночь на четверг в регионе выпал снег, но к середине дня уже подтаял.