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22.03.18 17:25

Волоколамским детям начали выдавать путевки в лагеря

© РИА Новости. Владимир Песня
22 марта. Interfax-Russia.ru - Выдача детских путевок в оздоровительные лагеря началась в подмосковном Волоколамске, где накануне около 60 жителей обратились за медпомощью, сообщила в четверг детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

"Уже 30 путевок по линии Минздрава выписаны", - сказала К.Мишонова журналистам по окончании совещания в администрации Волоколамского района.

К.Мишонова призвала всех заинтересованных жителей Волоколамского района прийти в местное отделение соцзащиты для получения путевок - причем не только для детей, но и для пожилых людей.

По ее данным, путевки предполагаются двух типов: на 14 и 21 день.

Принять жителей Волоколамского района в настоящее время готовы пять лагерей.

В Волоколамске на полигоне "Ядрово" 21 марта произошел выброс свалочного газа. По данным областного Минздрава, с жалобами в районную больницу обратились 57 детей.

Вечером 21 марта на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ходе встречи с местными жителями глава региона заявил о намерении из-за ситуации на полигоне "отправить в места отдыха максимальное количество детей".



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