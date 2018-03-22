ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен

22.03.18 17:28

© РИА Новости. Владимир Сергеев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Координационного центра национального домена сети Интернет" (КЦ) и Технического центра Интернет (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ, говорится в сообщении регулятора.

"Недавно плата за регистрацию (и не только) своего сайта в национальном домене .RU или .РФ увеличилась почти в 2 раза, что ощутимым образом может сказаться не только на потребителях, но и на конкуренции в целом", - указано в сообщении ФАС.