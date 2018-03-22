Чемпионат СКФО по классическим шахматам и блицу стартовал в Карачаево-Черкесии

22.03.18 17:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 марта. Interfax-Russia.ru - Десятки интеллектуалов из разных регионов СКФО в возрасте от семи до ста лет собрал в столице Карачаево-Черкесии чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по классическим и блиц-шахматам.

"В рамках чемпионата пройдет два турнира: 22-31 марта участников ждут соревнования по классическим шахматам, а 1 апреля - состязания по блиц-шахматам. Причем соревнования в обоих турнирах пройдут отдельно среди мужчин и женщин. Также пройдут состязания среди ветеранов этого спорта и детей", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минспорта КЧР, при поддержке которого проходит чемпионат.

Участниками чемпионата СКФО по классическим шахматам и блицу стали интеллектуалы из Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Дагестана, Северной Осетии-Алании.

Победители чемпионата, по три человека среди мужчин и женщин, получат право на участие в чемпионате России по шахматам, который состоится этим летом.