Школьников в Самарской области досрочно отправляют на каникулы из-за эпидемии гриппа

22.03.18 17:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 марта. Interfax-Russia.ru - Департамент образования Самары направил в школы города рекомендацию отпустить учеников на каникулы на четыре дня раньше обычного в связи с ростом их заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии в четверг.

"Школам рекомендовано с 22 марта отправить учащихся на весенние каникулы", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе мэрии Тольятти сообщили агентству, что власти города рекомендовали школам отпустить учеников на каникулы с 23 марта.

Ранее министерство образования и науки Самарской области разослало по региону рекомендацию о досрочных каникулах в школах в связи с эпидемией ОРВИ, рекомендуемая министерством длительность весенних каникул - 10 дней вместо обычных семи, сообщил агентству пресс-секретарь Минобрнауки региона Алексей Ливенцев.

На прошлой неделе в Самарской области зафиксировано превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в возрастных группах 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет, 15 лет и старше. В целях профилактики гриппа и ОРВИ на прошлой неделе было закрыто 90 классов в 32 школах и 12 групп в детсадах, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Каникулы у школьников продлятся до 2 апреля.