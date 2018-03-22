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22.03.18 17:48
В московском зоопарке проснулись тушканчики, сурки еще спят
"Уже сейчас сотрудники зоопарка стали выводить из сна тушканчиков, двух особей (самца и самку) можно увидеть на экспозиции в павильоне "Ночной мир", - говорится на официальном сайте столичного зоосада.
Зимой тушканчики спят крепко. Сотрудники зоопарка до приходов холодов помогают этим зверькам подготовиться к спячке: снижают температуру в помещении, дают меньше сочных кормов и больше жирных семян, следят за динамикой набора веса.
После того, как тушканчик окажется готов ко сну, его в специальном боксе помещают в холодильник. В течение зимы их регулярно проверяют и взвешивают, а когда вес животного опускается до летних значений, будят.
Кроме этого, в ближайшее время ожидается пробуждение сурков. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, у сурков первым просыпается один из самцов.
"Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна, нет ли опасности, и выросла ли трава, которую сурки употребляют в качестве корма. Сейчас наши сурки еще спят, однако в ближайшие несколько недель мы ожидаем их пробуждения", - рассказала С.Акулова.
Московский зоопарк сообщает, что кроме сурков, продолжают спать медведи, енотовидные собаки, а также бурундуки.
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