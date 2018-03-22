В магазинах появилась красная икра от несуществующих сахалинских компаний

23.03.18 06:04

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 марта. Interfax-Russia.ru - В магазинах разных регионов страны появилась фальсифицированная лососевая икра якобы сахалинских производителей, сообщает в пятницу пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области

"На предприятиях торговли на территории России в продаже находится фальсифицированная икра лососевая зернистая баночная. На ее маркировке указано, что она производства ООО "Сахалинская Гавань" г.Южно-Сахалинск, улица Горная, 18 или ООО "Икра" г.Южно-Сахалинск, улица Тихоокеанская, д. 12, кв. 18. Данные изготовители на территории Сахалинской области отсутствуют", - говорится в сообщении.

ООО "Сахалинская Гавань" и ООО "Икра" не зарегистрированы в налоговых органах региона, отмечает пресс-служба.

Пресс-служба рекомендует покупателям при выборе лососевой икры обращать особое внимание на потребительскую маркировку."Если там указаны изготовители ООО "Сахалинская Гавань" и ООО "Икра" - это фальсифицированная икра. Просим о данных фактах сообщать в управления Роспотребнадзора тех территорий, где продается данный фальсифицированный товар", - призывает пресс-служба.