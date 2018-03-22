Приморский океанариум пополнил коллекцию тропических рыб 20 новыми видами

23.03.18 06:06

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Более 400 новых тропических рыб вошли в экспозицию Приморского океанариума, увидеть их можно будет через месяц.

"В прибывшей с Филиппин партии около 450 особей 20 видов", - сообщает в пятницу пресс-служба океанариума.

В сообщении уточняется, что среди них: рыбы-бабочки, ангелы и сладкогубы, крылатка-зебра, дисковидный платакс, рыба-белка, пурпурный огненный бычок и другие.

Пресс-служба отмечает, что отбор и перелет животных контролировали ихтиопатологи и биологи океанариума.

Все рыбы выловлены в дикой природе. Сейчас они находятся в научно - адаптационном корпусе океанариума. Здесь они пройдут обязательную антибактериальную и противопаразитарную обработку, говорится в сообщении.

Уточняется, что после тридцатидневного карантина рыб можно будет увидеть в экспозиции "Тропические моря".

Приморский океанариум, расположенный на острове Русский во Владивостоке, в начале сентября 2016 года открылся для посетителей. Экспозиционный корпус построен в виде раковины, площадь этого здания - около 35 тыс. кв. метров. Общий объем воды в Приморском океанариуме составляет около 25 тыс. тонн.