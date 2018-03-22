Более 6,5 тыс. гостиничных номеров готовят для участников Восточного экономического форума

23.03.18 06:11

© РИА Новости. Максим Блинов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Свыше 6,5 тыс. номеров в гостиницах зарезервировано для участников четвертого экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья.

Уточняется, что более 4,8 тыс. номеров предоставит Дальневосточный федеральный университет.

"Еще свыше 1,7 тыс. номеров подготовят к приему гостей форума в отелях и гостиницах Владивостока. На данный момент в перечень объектов размещения участников ВЭФ включены 26 организаций", - говорится в сообщении.

Восточный экономический форум в этом году состоится на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.