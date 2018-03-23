Карантин вводится в еще одном районе Томской области, где выявили бешенство

23.03.18 07:47

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 марта. Interfax-Russia.ru - Томские власти вводят на территории Колпашевского района карантин по бешенству из-за выявления заболевания у охотничьей собаки, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий, эпизоотического мониторинга регионального управления ветеринарии Иван Егоров.

"Около месяца назад колпашевский охотник ходил на охоту в Каргасокский район, где его собака контактировала с лисой. После этого у собаки появились признаки бешенства: светобоязнь, отвисание челюсти, выделения, пугливость. Животное пришлось умертвить, в районе вводится вакцинация собак и кошек", - сказал И.Егоров.

По его данным, введение карантина согласовано со всеми службами, документ находится на подписании у губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

"Как и в Каргасокском районе, где ранее был выявлен первый за 5 лет случай бешенства, в рамках карантина в Колпашевском районе также будет проведено регулирование численности хищных животных в радиусе 15 км. Карантин, как ожидается, продлится до 19 мая", - отметил И.Егоров.

По его мнению, лисы, больные бешенством, могли зайти в Томскую область из соседней Новосибирской, где за последнее время было выявлено два случая этого заболевания.

И.Егоров добавил, что в связи с выявлением бешенства всем томским охотникам рекомендуется вакцинировать своих собак, задействованных в промысле.