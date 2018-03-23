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23.03.18 08:08
Моногорода в Иркутской области в 2017 году смогли привлечь 8 млрд рублей инвестиций
Как уточняется, источником инвестиций стали средства госпрограмм и коммерческие кредиты.
"В моногородах Иркутской области в 2017 году было создано около 4,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.
По данным Минэкономразвития региона, инвестиционные проекты в крупном и малом бизнесе в моногородах реализуются в сфере услуг, деревообработки, розлива питьевой воды, сельском хозяйстве, производстве мебели, фармацевтических субстанций, дезинфицирующих и антисептических средств, флотационных машин.
В настоящее время статус моногородов Иркутской области имеют Усолье-Сибирское, Шелехов, Саянск, Тулун, Байкальск, Железногорск-Илимский, Черемхово, Усть-Илимск.
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