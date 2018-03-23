Моногорода в Иркутской области в 2017 году смогли привлечь 8 млрд рублей инвестиций

23.03.18 08:08

© РИА Новости. Михаил Мордасов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Предприятия в моногородах Иркутской области привлекли 8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Как уточняется, источником инвестиций стали средства госпрограмм и коммерческие кредиты.

"В моногородах Иркутской области в 2017 году было создано около 4,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития региона, инвестиционные проекты в крупном и малом бизнесе в моногородах реализуются в сфере услуг, деревообработки, розлива питьевой воды, сельском хозяйстве, производстве мебели, фармацевтических субстанций, дезинфицирующих и антисептических средств, флотационных машин.

В настоящее время статус моногородов Иркутской области имеют Усолье-Сибирское, Шелехов, Саянск, Тулун, Байкальск, Железногорск-Илимский, Черемхово, Усть-Илимск.