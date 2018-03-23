Евросоюз отзывает своего посла из России

23.03.18 08:27

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

23 марта. Interfax-Russia.ru - На саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ, сообщает пресс-служба союза.

"Было принято решение об отзыве нашего посла", - цитирует пресс-служба заявление премьер-министра Швеции Стефана Левена.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, "посол ЕС в РФ отзывается для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Он отметил, что это "мера", а не "шаг в рамках санкций", и что посол не был отозван из российской столицы окончательно.