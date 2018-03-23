Бойкот депутату: СМИ отказываются работать со Слуцким
  
Ни фактов, ни улик: Москва требует прояснить некоторые аспекты по "делу Скрипаля"
   
Настоящий или синтетический: в Якутии создали идентификатор подлинности бриллиантов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
23.03.18 08:49

Целью внешней политики Путина является обеспечение условий для решения внутренних задач

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
23 марта. Interfax-Russia.ru - В понимании российского лидера Владимира Путина цель российской внешней политики заключается в обеспечении условий для решения внутренних задач, заявил в интервью телеканалу RT его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач", - сказал он.

Он отметил, что президент понимает стоящие перед ним внутренние задачи.

"И у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии, для обеспечения комфортных условий для их решения", - добавил он.

Кроме того, Д.Песков отметил, что в Европе осознают, что мнение России нужно принимать во внимание.

"Многие европейские страны понимают, что Россия - неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание - и так далее", - сказал Д.Песков в интервью телеканалу RT.

Кроме того, он отметил, что нельзя сказать, что по отношению к России преобладает злое отношение. "Проблема серьёзная, но есть и, скажем так, трезвые голоса, которые мы слышим в различных регионах мира", - подчеркнул он.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.03.18 10:49
Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Москве
.
  23.03.18 10:37
"Дачные" электрички появятся в расписании поездов МЖД с 25 марта
.
  22.03.18 17:48
В московском зоопарке проснулись тушканчики, сурки еще спят
.
  22.03.18 15:31
Рекламная кампания чемпионата мира по футболу стартует в Москве
.
  22.03.18 12:58
Открыты станции московского метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"
.
  22.03.18 12:47
Весенняя погода придет в столицу к воскресенью
.
  22.03.18 11:03
"Дело Скрипаля" следует рассматривать как теракт, полагают в Москве
.
  21.03.18 16:55
Комиссия ГД по этике не нашла нарушений в деле Слуцкого, обвиненного в харрасменте
.
  21.03.18 16:35
Население необходимо стимулировать на раннее выявление рака различными методами - Печатников
.
  21.03.18 15:56
Жилой массив с детским садом построит инвестор в промзоне на востоке Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket