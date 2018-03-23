Целью внешней политики Путина является обеспечение условий для решения внутренних задач

23.03.18 08:49

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 марта. Interfax-Russia.ru - В понимании российского лидера Владимира Путина цель российской внешней политики заключается в обеспечении условий для решения внутренних задач, заявил в интервью телеканалу RT его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач", - сказал он.

Он отметил, что президент понимает стоящие перед ним внутренние задачи.

"И у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии, для обеспечения комфортных условий для их решения", - добавил он.

Кроме того, Д.Песков отметил, что в Европе осознают, что мнение России нужно принимать во внимание.

"Многие европейские страны понимают, что Россия - неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание - и так далее", - сказал Д.Песков в интервью телеканалу RT.

Кроме того, он отметил, что нельзя сказать, что по отношению к России преобладает злое отношение. "Проблема серьёзная, но есть и, скажем так, трезвые голоса, которые мы слышим в различных регионах мира", - подчеркнул он.