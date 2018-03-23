Пустующий 13 лет оздоровительный детский лагерь будет восстановлен в Приамурье

23.03.18 08:58

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

23 марта. Interfax-Russia.ru - Восстановление оздоровительного лагеря имени Гребенькова в Архаринском районе Амурской области, который прекратил работу свыше 13 лет назад, начнется с 2019 года с привлечением средств инвесторов.

Как сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства, администрация Архаринского района при содействии губернатора Александра Козлова договорились о совместной реализации проекта с ООО "Транснефть Дальний Восток".

"Обязательства изготовить проектно-сметную документацию (6,7 млн.рублей) в 2018 году взяла на себя районная администрация. В 2019 году планируется обустройство спортивных площадок и культурно-бытовой зоны, а также строительство наружных сетей водоснабжения и канализации", - говорится в сообщении.

Проектировщики также должны предусмотреть строительство спальных корпусов и пищеблока на 100 посадочных мест.

Оздоровительный лагерь в селе Грибовка до закрытия работал в три смены, за лето там отдыхали по 300 детей из Архаринского и соседних районов.