Поисковое бурение планируется возобновить на Абаканском участке в Красноярском крае

23.03.18 09:18

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 марта. Interfax-Russia.ru - "Газпром" планирует возобновить поисковое бурение на Абаканском участке недр в Богучанском районе Красноярского края, следует из материалов сайта госзакупок.

Об открытии нового газового месторождения в пределах Абаканского участка "Газпром" объявил в 2010 году. Тогда компания пробурила поисковую скважину N1 до глубины 3302 м и получила промышленный приток газа дебитом более 800 тыс. куб. м в сутки. Монополия анонсировала доразведку месторождения на 2010-2011 годы, однако в дальнейшем о нем публично не вспоминала.

В конце 2017 года ООО "Газпром геологоразведка" передало подряд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" (КГП НГП) на выполнение инженерных изысканий, разработку, согласование и экспертизу проектной документации на строительство разведочной скважины N4 Абаканской площади.

В начале 2018 года КГП НГП передало на субподряд выполнение инженерных изысканий на строительство этой скважины красноярскому ООО "Геосейсмопоиск". Офисы обеих компаний зарегистрированы в одном и том же бизнес-центре, но на разных этажах. Кроме того, гендиректор и совладелец "Геосейсмопоиска" Александр Жданов является руководителем ООО "Геомониторинг", имеющего тот же номер телефона, что и КГП НГП.

Полевые работы намечены на март-апрель, завершить все изыскания планируется к августу.

Площадь Абаканского участка - более 1 кв. км. Он расположен в непосредственной близости от райцентра Богучаны. Скважина N1 находится в 2 км от окраины села, скважина N4 разместится в 1 км. Прогнозные извлекаемые ресурсы по категории Д1 составляют 100 млрд кубометров условных углеводородов. "Газпром" купил его на аукционе в 2006 году за 156 млн рублей при стартовом размере платежа 60 млн рублей.

В 2009 году красноярские менеджеры "Газпрома" говорили, что расчетные запасы месторождения составляют около 45 млрд кубометров газа. Согласно анализу проб, газ состоит из метана, гелия и азота.