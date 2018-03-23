Ни фактов, ни улик: Москва требует прояснить некоторые аспекты по "делу Скрипаля"
  
Борьба с душком: жители Волоколамска подали в суд на свалку в районе
   
Бойкот депутату: СМИ отказываются работать со Слуцким
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
23.03.18 09:18

Поисковое бурение планируется возобновить на Абаканском участке в Красноярском крае

© РИА Новости. Григорий Сысоев
23 марта. Interfax-Russia.ru - "Газпром" планирует возобновить поисковое бурение на Абаканском участке недр в Богучанском районе Красноярского края, следует из материалов сайта госзакупок.

Об открытии нового газового месторождения в пределах Абаканского участка "Газпром" объявил в 2010 году. Тогда компания пробурила поисковую скважину N1 до глубины 3302 м и получила промышленный приток газа дебитом более 800 тыс. куб. м в сутки. Монополия анонсировала доразведку месторождения на 2010-2011 годы, однако в дальнейшем о нем публично не вспоминала.

В конце 2017 года ООО "Газпром геологоразведка" передало подряд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" (КГП НГП) на выполнение инженерных изысканий, разработку, согласование и экспертизу проектной документации на строительство разведочной скважины N4 Абаканской площади.

В начале 2018 года КГП НГП передало на субподряд выполнение инженерных изысканий на строительство этой скважины красноярскому ООО "Геосейсмопоиск". Офисы обеих компаний зарегистрированы в одном и том же бизнес-центре, но на разных этажах. Кроме того, гендиректор и совладелец "Геосейсмопоиска" Александр Жданов является руководителем ООО "Геомониторинг", имеющего тот же номер телефона, что и КГП НГП.

Полевые работы намечены на март-апрель, завершить все изыскания планируется к августу.

Площадь Абаканского участка - более 1 кв. км. Он расположен в непосредственной близости от райцентра Богучаны. Скважина N1 находится в 2 км от окраины села, скважина N4 разместится в 1 км. Прогнозные извлекаемые ресурсы по категории Д1 составляют 100 млрд кубометров условных углеводородов. "Газпром" купил его на аукционе в 2006 году за 156 млн рублей при стартовом размере платежа 60 млн рублей.

В 2009 году красноярские менеджеры "Газпрома" говорили, что расчетные запасы месторождения составляют около 45 млрд кубометров газа. Согласно анализу проб, газ состоит из метана, гелия и азота.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.03.18 10:49
Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Москве
.
  23.03.18 10:37
"Дачные" электрички появятся в расписании поездов МЖД с 25 марта
.
  22.03.18 17:48
В московском зоопарке проснулись тушканчики, сурки еще спят
.
  22.03.18 15:31
Рекламная кампания чемпионата мира по футболу стартует в Москве
.
  22.03.18 12:58
Открыты станции московского метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"
.
  22.03.18 12:47
Весенняя погода придет в столицу к воскресенью
.
  22.03.18 11:03
"Дело Скрипаля" следует рассматривать как теракт, полагают в Москве
.
  21.03.18 16:55
Комиссия ГД по этике не нашла нарушений в деле Слуцкого, обвиненного в харрасменте
.
  21.03.18 16:35
Население необходимо стимулировать на раннее выявление рака различными методами - Печатников
.
  21.03.18 15:56
Жилой массив с детским садом построит инвестор в промзоне на востоке Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket