Занимавшаяся обналичкой преступная группа задержана в Томске

23.03.18 09:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники СКР совместно с коллегами из ФСБ задержали в Томске трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу.

"Подозреваемые в период с 2013 по 2016 годы с помощью подконтрольных им банковских счетов предоставляли услуги для юридических и физлиц по переводу безналичных денежных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, по переводу денежных средств без открытия банковских счетов", - говорится в пресс-релизе.

Преступный доход, полученный в виде комиссии за незаконные действия, составил более 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.