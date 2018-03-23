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23.03.18 09:32
Занимавшаяся обналичкой преступная группа задержана в Томске
"Подозреваемые в период с 2013 по 2016 годы с помощью подконтрольных им банковских счетов предоставляли услуги для юридических и физлиц по переводу безналичных денежных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, по переводу денежных средств без открытия банковских счетов", - говорится в пресс-релизе.
Преступный доход, полученный в виде комиссии за незаконные действия, составил более 10 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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