Более 5,5 тыс. человек в ХМАО проживают в зоне возможного подтопления в паводок

23.03.18 09:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 марта. Interfax-Russia.ru - Более 40 населенных пунктов в 12 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа оказались в зоне возможного подтопления во время половодья, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В зоне риска подтоплений во время половодья могут оказаться 2178 жилых домов, в которых проживают более 5,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального главка МЧС, в зоне возможного подтопления - дома в 44 населенных пунктах: Лангепасе, Мегионе, Сургуте и Нижневартовске, а также Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.

Для эвакуации населения при угрозе затопления в регионе создано 45 пунктов временного размещения, в которых смогут разместиться более 7,8 тыс. человек. Кроме того, для оказания помощи людям и ликвидации последствий половодья могут быть привлечены более 10,4 тыс. человек и около 1,9 тыс. единиц различной техники, в том числе лодки, катера и авиатехника.

Во всех муниципальных образованиях проводятся тренировки, проверены системы оповещения населения, резюмировали в региональном главке МЧС.