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23.03.18 09:53
Более 5,5 тыс. человек в ХМАО проживают в зоне возможного подтопления в паводок
"В зоне риска подтоплений во время половодья могут оказаться 2178 жилых домов, в которых проживают более 5,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Как пояснили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального главка МЧС, в зоне возможного подтопления - дома в 44 населенных пунктах: Лангепасе, Мегионе, Сургуте и Нижневартовске, а также Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.
Для эвакуации населения при угрозе затопления в регионе создано 45 пунктов временного размещения, в которых смогут разместиться более 7,8 тыс. человек. Кроме того, для оказания помощи людям и ликвидации последствий половодья могут быть привлечены более 10,4 тыс. человек и около 1,9 тыс. единиц различной техники, в том числе лодки, катера и авиатехника.
Во всех муниципальных образованиях проводятся тренировки, проверены системы оповещения населения, резюмировали в региональном главке МЧС.
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