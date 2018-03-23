Несколько человек забрались на телебашню в Екатеринбурге, чтобы не допустить ее сноса

23.03.18 10:01

фото Интерфакса

23 марта. Interfax-Russia.ru - Молодые люди рано утром в пятницу забрались на 220-метровую телебашню в Екатеринбурге, которую в субботу планируется снести, и не собираются спускаться оттуда добровольно, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" общественник города Алексей Беззуб.

"Они требуют референдума (по вопросу о сносе телебашни - ИФ) и обещают там быть до взрыва. Я так понимаю, что они добровольно не собираются спускаться", - сказал он.

А.Беззуб на своей странице в Facebook разместил фотографию, на которой видно, что на телебашне развешен флаг Российской Федерации. Общественник также написал, что молодым людям, находившимся на башне, нужен квадрокоптер, который поднимет для них вещи.

Факт проникновения нескольких человек на недостроенную телебашню агентству "Интерфакс-Урал" подтвердила заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компания" (УГМК) Нина Пелевина.

"Мы подтверждаем факт незаконного проникновения группы граждан на охраняемый объект сегодня ранним утром. Из них восемь человек были задержаны, переданы сотрудникам органов внутренних дел. Трое в настоящее время находятся непосредственно на башне. На месте работают вместе с представителями компании сотрудник полиции и МЧС", - сообщила она.

По ее словам, в настоящее время "совместно с правоохранительными органами устанавливается количество нападавших".

"Это действительно было спланированное нападение. Охранники жалуются на то, что к ним применяли силу", - уточнила собеседница агентства.

Н.Пелевина отметила, что по данным частной охранной организации, работающей на этом объекте, только с начала марта было пресечено порядка 40 попыток незаконного проникновения на площадку.

"Будут сделаны соответствующие выводы, чтобы обеспечить еще более жесткую безопасность объекта", - заключила она.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что в настоящее время спасатели дежурят возле телебашни. Их вызвали полицейские.

"Наши спасатели там дежурят. Необходимости в проведении каких-то работ там со стороны спасателей нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что пока не комментируют данную информацию.

Как сообщалось, снос недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга запланирован на утро 24 марта.