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23.03.18 10:14

Задержан водитель "Хаммера", стрелявший по полицейским в Петербурге

© РИА Новости. ФСБ РФ
23 марта. Interfax-Russia.ru - В Петербурге задержан водитель, открывший стрельбу по полицейским, которые попросили открыть багажник его автомобиля "Хаммер".

Как сообщил сайт ГУ МВД по северной столице со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой. "Зная, что у хозяйки в квартире проживает маленький ребенок, полицейские действовали предельно осторожно. Задержание прошло без происшествий", - сообщила И.Волк.

Задержание в пятницу провели сегодня сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с бойцами Росгвардии в одном из домов на улице Полярников. Мужчина доставлен в отдел полиции, с ним проводятся процессуальные действия.

Ранее ГУ ВМД по региону сообщило, что около 2.00 мск 20 марта проводившие профилактическую операцию сотрудники ДПС на посту остановили автомобиль марки "Хаммер" и потребовали у водителя предъявить документы, а затем открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских, предположительно, из травматического пистолета. Ранений полицейские не получили и организовали преследование, но водителю удалось скрыться.

По данному факту СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 20 марта мужчина 1961 года рождения у одного из домов по Коломяжскому проспекту дважды выстрелил из пистолета "Оса" в сторону полицейских, потребовавших у него предъявить документы на автомобиль, которым он управлял.

После стрельбы в полицейских подозреваемый скрылся, его автомобиль найден, в нем обнаружены два пистолета с патронами, которые направлены на экспертизу.



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